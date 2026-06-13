Водата в река Чепеларска е добра за пиене
Пробите, взети от ВиК-Пловдив, показват, че няма замърсяване с цианиди
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Пробите, взети от ВиК-Пловдив, показват, че няма замърсяване с цианиди
Тръбите от хвостохранилището са отведени директно в реката
Цели се дестабилизация, каза Дани Каназирева
Контролни проби установиха наднормени концентрации на опасните соли на циановодородната киселина