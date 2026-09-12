Океан от пари в пенсионните фондове. Къде отиват?
Средният размер на изплатените пенсии през деветмесечието на 2024 г. е 230 лева
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Средният размер на изплатените пенсии през деветмесечието на 2024 г. е 230 лева
Над 890 млн. лева за допълнителна пенсия са преместени
Какво се случва
Частните фондове ще увеличат парите си, но какво ще стане с парите на хората
Всички са смразени
Връща се интересът към частните фондове
Фондовете за изплащане успешно стартираха в края на 2021 г.
Универсалните пенсионни фондове имат годишна доходност до 7,4%, показват изчисления на в. "Стандарт" на база данните на Комисията за финансов надзор....