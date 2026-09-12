Човекът, който научи планината да пее. Тайната на чановете
Кои майстори пазят древния им глас и защо кукерите носят все по-големи чанове?
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Кои майстори пазят древния им глас и защо кукерите носят все по-големи чанове?
Хиляди хлопки и чанове гониха злото и наричаха за здраве и плодородие
Стара Загора посреща XXIII Фестивал на маскарадните игри на 23 март
Над 4000 маскирани мъже, жени и деца ще танцуват за здраве и прогонване на злото до тъмно пред кметството в град Симитли. Уникалното кукерско шоу ще с...