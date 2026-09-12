Бюджетът! Радев обяви ключовата новина
Кога ще бъде внесен в Народното събрание
Следете всички новини, анализи и коментари за Бюджетът. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кога ще бъде внесен в Народното събрание
Регионите чакат около 6 милиарда по Плана за възстановяване, но кога?
Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри Закона за бюджет на НЗОК за 2016 г., предаде Агенция „Фокус". Комисията провежда заседанието си съ...