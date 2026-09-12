"Патриарха" остава без велоалеи и бус ленти засега
Новите паркоместа обаче са с 2,5 метра по-дълги от старите
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Новите паркоместа обаче са с 2,5 метра по-дълги от старите
Възложил съм закупуване на над 40 камери, които да следят за движението в бус лентите, съобщи днес заместник-кметът на София Дончо Барбалов...
Това е поредната мярка за налагане на приоритет на градския транспорт...
Контролът ще се извършва заедно със служители на Столична община Във връзка със зачестилите сигнали за масово движение на автомобили в бус лентите, о...