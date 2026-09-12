Обявиха съдбовна дата за Германия. Решението на президента
Ето кога ще са предсрочните парламентарни избори в страната
Следете всички новини, анализи и коментари за Бундестага. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето кога ще са предсрочните парламентарни избори в страната
Нашата позицията за официалния език на Северна Македония остава непроменена
Берлин. Председателят на Бундестага Норберт Ламерт бе обвинен в плагиатство. Заради това политикът поиска от университета, където е завършил, да прове...