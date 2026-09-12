Спасиха мъжа, висящ от буната във Варна
Мъжът, който увисна от ската на Трета буна във Варна, е паднал, но по-късно спасен от екипите, съобщава "Петел". Драмата се разигра този следобед. Сп...
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Мъжът, който увисна от ската на Трета буна във Варна, е паднал, но по-късно спасен от екипите, съобщава "Петел". Драмата се разигра този следобед. Сп...
Автомат "Калашников" шашна туристите на плажа. Турист се натъкнал на зареденото оръжие на вълнолом в Свети Влас около 11,20 часа днес. Автоматът бил у...
Сгъваем автомат „Калашников" е намерен между камъните на изкуствена буна в курорта „Свети Влас". Това съобщи бТВ и уточни, че наш турист се натъкнал н...