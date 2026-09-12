Враг на "бултрасите" наследява Ермин Шиляк
Едно зло никога не идва само. "Ботев" се отърва вчера от Ермин Шиляк, но напрежението в Коматево остава. Повод за това е Николай Киров, който най-веро...
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Едно зло никога не идва само. "Ботев" се отърва вчера от Ермин Шиляк, но напрежението в Коматево остава. Повод за това е Николай Киров, който най-веро...
Феновете на "Ботев" наритаха и ошамариха цивилни полицаи по времена мача "Пирин" - "Ботев" в Благоевград. Пловдивчани биха с 1:0, въпреки двата червен...
Феновете на "Ботев" купуват като топъл хляб тениска със силуета на Иван Цветков. "Бултрасите" се влюбиха в артикула, в който е вплетен и автограф от л...
Пловдив. "Ботев" взе 100 000 евро за блудния син Феребори Доре от наем в "Клуж". "Направихме страхотна сделка с румънците, водихме преговорите над 8 ч...
Пловдив. Днес най-старият български отбор "Ботев" (Пд) навършва 102 години. По ирония на съдбата "канарчетата" гостуват този следобед от 16.15 часа на...
Ларнака. "Бултраси" нападнаха вратаря на тима Росен Андонов заради гафа му на контролата срещу "Уфа" (2:2). Из форумите феновете обвиняват младия стра...