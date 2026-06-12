Катастрофа предизвика задръстване на бул. "Линкълн" в столицата
Катастрофа между автобус и две коли е станала тази сутрин на бул. "Линкълн" в столицата. Заради нея се е образувало голямо задръстване, съобщи Нова тв...
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Катастрофа между автобус и две коли е станала тази сутрин на бул. "Линкълн" в столицата. Заради нея се е образувало голямо задръстване, съобщи Нова тв...