Освободиха стрелеца от "Черни връх"
Прокуратурата поиска гаранция от 1000 лева Стрелецът от бул. "Черни връх" е освободен, като прокуратурата постанови 1000 лева гаранция за 46-годишния...
Следете всички новини, анализи и коментари за Бул.черни Връх. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Прокуратурата поиска гаранция от 1000 лева Стрелецът от бул. "Черни връх" е освободен, като прокуратурата постанови 1000 лева гаранция за 46-годишния...
Софийският районен съд ще гледа днес мярката на охранителя, който стреля по други двама мъже в началото на седмицата, съобщава bTV. Стрелбата стана в...
Предстои полицията да разпита двамата мъже, които снощи бяха простреляни на столичния бул. "Черни връх". Те са настанени в Пирогов и ВМА и състоянието...