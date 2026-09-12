Започна разширението на бул. "Черни връх"
"Строителните дейности по разширението на бул. "Черни връх" от бул. "Тодор Каблешков" до Околовръстния път днес започнаха". Това съобщи зам.-кметът на...
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"Строителните дейности по разширението на бул. "Черни връх" от бул. "Тодор Каблешков" до Околовръстния път днес започнаха". Това съобщи зам.-кметът на...
Временна организация на движението за строителството на метрото по бул. „Черни връх" от ул. „Елин връх" до ул. „Тодор Каблешков". Това съобщиха от "Це...
Движението по бул. "Черни връх" ще бъде ограничено в следващите три седмици. "Така е, защото причината за продължаващото пропадане на тротоара не може...