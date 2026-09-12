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Жилят туристи в Черна гора

Жилят туристи в Черна гора

Ако си коректен към туристите си, губиш пари. Това е горчивият извод, който си е направила собственичката на туроператорската агенция "Last minute tra...

23 юни | 22:00
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