Денчо Бояджиев отново в битката за кмет на Разград
Кандидатурата на депутата от БСП е издигната от социалистите в града
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Кандидатурата на депутата от БСП е издигната от социалистите в града
Сергей Станишев и Петър Курумбашев са най-предпочитаните кандидати за евродепутати от социалистите в разградско
Бившият кмет на Разград Денчо Бояджиев пое ръководството нна БСП в Разград. Ексградоначалникът, управлявал лудогорската община повече от 10 години, б...