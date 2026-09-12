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Екскмет пое БСП в Разград

Екскмет пое БСП в Разград

Бившият кмет на Разград Денчо Бояджиев пое ръководството нна БСП в Разград. Ексградоначалникът, управлявал лудогорската община повече от 10 години, б...

17 април | 17:00
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