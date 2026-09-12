БСП издига Парпулов за Пазарджик
БСП издига кандидатурата на Стоян Парпулов за кмет на Пазарджик. Това реши пленумът на червените, който заседава на "Позитано" 20. Трима социалисти с...
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БСП издига кандидатурата на Стоян Парпулов за кмет на Пазарджик. Това реши пленумът на червените, който заседава на "Позитано" 20. Трима социалисти с...
БСП издига кандидатурата на Стоян Парпулов за кмет на Пазарджик. Това реши пленума на червените след заседание. То продължава и в момента при закрити...
Оставаме без листа в Пазарджик заради този експеримент Ще гласувам за кмета, когото спуснат от София, казва Лазар Попов* Ще ме боли, ако изборният ре...
Червеният пленум решава днес дали да свали ръководството в Пазарджик Социалистите край Дунав се разцепиха заради кмета Герго Гергов БСП продължава д...
Лидерът на АБВ Георги Първанов е готов да даде награда, ако някой му посочи кандидат на партията му за кмет, подкрепен от БСП