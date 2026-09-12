Бенфика прегази Брюж, отива на 1/4-финал
В реванша между двата клуба от 1/8-финалите на Шампионската лига
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В реванша между двата клуба от 1/8-финалите на Шампионската лига
Бориславова смени протеста с романтично градче. Къде е?
Дамата преподавала йога в уютно предградие на Брюксел
Пълен обрат за "Манчестър Юнайтед" на „Олд Трафорд". Снощи тимът победи "Брюж" с 3:1. Двубоят бе от първия плейофен двубой за влизане в групите на Шам...
ЦСКА удари с 3:2 белгийския гранд "Брюж" на холандска земя. Страхотен мач за "червените" изнесе Тони Силва, който се превръща в най-важния играч от на...