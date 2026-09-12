1000 лева само за тор на Стария бряст
Фирмата, която е правила експертизата за символа на Сливен - Стария бряст, е получила 8000 лева. Тя е дала инструкции, по които отсега нататък трябва...
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Фирмата, която е правила експертизата за символа на Сливен - Стария бряст, е получила 8000 лева. Тя е дала инструкции, по които отсега нататък трябва...
Европейското дърво на годината за 2014 Старият бряст от Сливен ще има наследници, научи "Стандарт". В понеделник следобяд доц. Наско Илиев от катедрат...
Инж. Петър Петров, който работи като еколог в сливенското кметство, предлага местната община да стартира кампания за популяризиране на вековното дърв...
Сливен. Кампанията за подкрепа на Стария бряст като европейско дърво на годината стигна до парламента. "В петък Старият бряст ще бъде представен в нар...