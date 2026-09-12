"Брьондби" бутна "Берое" на финала
"Брьондби" победи "Берое" с 1:0 в първия мач от втория предварителен кръг на Лига Европа. Срещата започна предпазливо, като "Берое" бе по активен, а д...
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"Брьондби" победи "Берое" с 1:0 в първия мач от втория предварителен кръг на Лига Европа. Срещата започна предпазливо, като "Берое" бе по активен, а д...
Часове преди двубоя от втория кръг на лига Европа в четвъртък фенклубът на "Берое" организира шествие до стадиона, където от 20,00 часа старозагорски...
Жегата в Стара Загора стресна сериозно датския "Брьондби" преди мача срещу "Берое" в Лига Европа. В лагера на скандинавския гранд са настръхнали от ст...