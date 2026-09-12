Важно за Бургас! Нов проект на пристанището
Ще се реализира на две фази
Следете всички новини, анализи и коментари за Бъргас. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ще се реализира на две фази
Бургас. Роднини, близки и съпричастни хора на 18-годишната Антоанета Димитрова поставиха червени цветя на пешеходната пътека, на която тя загина в Бур...
Бургас. След дългогодишна пауза отново ще бъдат възстановени „комети" от Бургас до Созопол и Несебър. Услугата "бърз морски превоз" ще започне да дей...