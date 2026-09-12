Савов: Да издигнем нивото на образованието в община Братя Даскалови
Съвместните проекти на местната власт, бизнеса и синдикатите биха могли да осигурят качествена заетост и устойчиво развитие Да се издигне нивото на...
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Съвместните проекти на местната власт, бизнеса и синдикатите биха могли да осигурят качествена заетост и устойчиво развитие Да се издигне нивото на...
„Ще бъда кмет на всички, няма да деля хората от 23-те населени места, искам да работим в диалог и съгласие", това каза в Черна гора Сава Савов - канд...
Да подкрепи лично независимият кандидат за кмет на община Братя Даскалови Сава Савов, дойде на място председателят на Националния съвет на БСП Михаил...
Михаил Миков в Братя Даскалови: Категорично заставаме зад Сава Савов за кмет на общината „Категорично изказвам подкрепата на НС на БСП за Сава Савов,...
Стара Загора. Малката старозагорска община Братя Даскалови ще използва гръцкия опит срещу безработицата. "В края на миналата година стартирахме съвме...