Рибари от Варна вадят тонове боклук от морето
Алармират, че липсват места, където да ги предават за преработка
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Алармират, че липсват места, където да ги предават за преработка
В мрежите ca били yлoвeни гoлямo ĸoличecтвo тpoфeйни шapaни, бeли pиби и ĸapaĸyдa.
25 километра бракониерски рибарски мрежи, въдици и щкошове, конфискувани при проверки във водоемите в Кърджалийска област, бяха унищожени до кърджалий...