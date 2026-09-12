Отмениха избора на кмет в Бозвелийско
Причината е използване на изчезващо мастило върху бюлетините
Следете всички новини, анализи и коментари за Бозвелийско. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Причината е използване на изчезващо мастило върху бюлетините
Нов случай на умряло животно от антракс в село Бозвелийско. Намерен е мъртъв овен, който е от стадото на починалата от заразата овца на 24 юли. Трупът...
Варна. 78-годишна жена от провадийското село Бозвелийско загина при пожар в дома й. Инцидентът е станал снощи малко преди 23 часа, съобщават от полици...