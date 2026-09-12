Пороите отнесоха път, село с 15 души обяви бедствие
Община Омуртаг е предприела мерки за временно решение на проблема
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Община Омуртаг е предприела мерки за временно решение на проблема
Бостан с дини, от които ще се вари маджун засяха жителите на силистренското село Смилец. Две дузини земеделци на възраст между 2 и 75 години излязох...
Българска туроператорска фирма е пратила нашенци на бостан вместо на плаж.Такава е била почивката на 26 души до красивия остров на костенурките в Гърц...