Гришо на 1/2-финал след бой над Монако
Бостад. Григор Димитров за втора поредна година ще играе 1/2-финал на тенис турнира в Бостад (Шв; 491 370 евро). Вчера нашето момче прегази един от на...
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Бостад. Григор Димитров за втора поредна година ще играе 1/2-финал на тенис турнира в Бостад (Шв; 491 370 евро). Вчера нашето момче прегази един от на...
Бостад. Световният №20 Хуан Монако (Арж) бе победен безапелационно от Григор Димитров с 3:6, 2:6 в мач от четвъртфиналите на тенис турнира в Бостад (Ш...
Бостад. Звездата на българския тенис Григор Димитров се наложи трудно над 31-годишния италианец Филипо Воландри с 2:6, 6:1, 6:4 в мач от II на турнира...
Бостад. Григор Димитров се поизмъчи доста докато победи в мач от I кръг на турнира на клей в Бостад (Шв) 17-годишния представител на домакините Елиас...