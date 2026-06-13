Държавата да затегне контрола над оръжията
В МО спазваме правила за боеприпаси с изтекъл срок на годност Подп. доц. Борислав Генов, военен експерт в Министерството на отбраната (пред бТВ) - Д...
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В МО спазваме правила за боеприпаси с изтекъл срок на годност Подп. доц. Борислав Генов, военен експерт в Министерството на отбраната (пред бТВ) - Д...