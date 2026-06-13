Всичко за Бончо Генчев

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Бончо наследи Туньо в БФС

Бончо наследи Туньо в БФС

Един от героите от САЩТ94 - Бончо Генчев, наследи покойния Трифон Иванов като председател на Зоналния съвет на БФС във Велико Търново. До миналия месе...

07 март | 18:50
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