Бончо наследи Туньо в БФС
Един от героите от САЩТ94 - Бончо Генчев, наследи покойния Трифон Иванов като председател на Зоналния съвет на БФС във Велико Търново. До миналия месе...
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Един от героите от САЩТ94 - Бончо Генчев, наследи покойния Трифон Иванов като председател на Зоналния съвет на БФС във Велико Търново. До миналия месе...
Президентът на футболния отбор на „Локомотив" – Горна Оряховица Бончо Генчев реши да отдаде почит към паметта на Георги Измирлиев – Македончето часове...