Скандалът с болница "Доверие" продължава. Игри с цифрите
Скандалът с болница "Доверие" продължава. След разкритията на "Стандарт", че клиниката е с най-ниска успеваемост на инвитро процедурите, а "водещият...
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Скандалът с болница "Доверие" продължава. След разкритията на "Стандарт", че клиниката е с най-ниска успеваемост на инвитро процедурите, а "водещият...