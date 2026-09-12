Защо Левски спори с Димитър Общи
Любо Ковачев и Ивайло Захариев са в ролите на Апостола и опонента му
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Любо Ковачев и Ивайло Захариев са в ролите на Апостола и опонента му
Спектакъл за Апостола в Art club Diplomat на връх световния ден на театъра
Фаталният дует отец Ередиа-Фани Хорн излиза в Нов театър НДК
На 3 юни Бойко Илиев празнува четвърт век на частен театър „Диалог" с „Яворов, Лора и Мина в часа на синята мъгла"