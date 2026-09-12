Паника. Откриха експлозив в руски град
Преди два дни руски изтребител неволно пусна боеприпас в града
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Преди два дни руски изтребител неволно пусна боеприпас в града
Екшън в ж.к. „Манастирски ливади“
Продължава издирването и търсенето на пхричината
Боеприпасът е открит при изкопаване в коритото на река Арда
Той е бил невзривен, съобщиха от МО
При спазване на всички мерки за безопасност военнослужещите транспортираха артилерийския снаряд и утре той ще бъде унищожен
Военнослужещи от Сухопътните войски унищожиха невзривен боеприпас, открит в Казанлъшко. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната. Н...
Кметството в луковитското село Беленци бе отцепен от полицията заради ръчна граната, която се озовала по мистериозен начин в сградата. Боеприпасът е с...
София. Поредна граната е намерена в жилищна сграда в столицата. Този път боеприпасът е открит в къща, намираща се в столичния кв. "Стрелбище". Сигнал...