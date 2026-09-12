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Откриха граната в кметство

Откриха граната в кметство

Кметството в луковитското село Беленци бе отцепен от полицията заради ръчна граната, която се озовала по мистериозен начин в сградата. Боеприпасът е с...

08 март | 12:53
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