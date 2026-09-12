В Деня на храбростта! България с чисто нов боен кораб
Той е подходящ и за най-трудните военни мисии в морето
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Той е подходящ и за най-трудните военни мисии в морето
„Хелге Ингстад” потъна, след като се заби в малтийски петролен танкер
Ню Йорк. Американският миноносец Доналд Кук трябва да навлезе във водите на Черно море днес. Корабът е втори, който бива насочван към мястото от Пента...