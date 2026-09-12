Хора на Боян Расате атакуваха гей офис в София
Около десетина мъже са нахлули в помещението, намиращо се на бул. „Дондуков“
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Около десетина мъже са нахлули в помещението, намиращо се на бул. „Дондуков“
Предстои произнасяне в насроченото съдебно заседание на 05.10.2020 г.
По случая се води разследване по надзора на Софийската градска прокуратура
София. Представители на Български национален съюз нахлуха в сградата на Народното събрание на площад "Княз Александър Батенберг", където се намира и Ц...