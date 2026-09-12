Блъснаха жена на пешеходна пътека във Враца
Пострадалата е откарана в болницата за допълнителни изследвания
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Пострадалата е откарана в болницата за допълнителни изследвания
64-годишна жена от Враца е била пометена от лек автомобил на пешеходна пътека. Инцидентът е станал вчера към 13.30 ч. в района на МБАЛ „Христо Ботев"....
Петрич. Шофьор не видя пресичаща зад колата му възрастна жена и я удари при маневра на заден ход. Инцидентът станал в понеделник към 14,30 часа на пар...