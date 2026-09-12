Кошмар в хотел "Раховец" в Горна Оряховица! Зла гад в леглото на деца (СНИМКИ)
Управителката ги нарича "мамини синчета", които едни бълхи не могат да издържат
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Управителката ги нарича "мамини синчета", които едни бълхи не могат да издържат
Освен кърлежите, други преносители са бълхите, някои видове комари и мухи
Вечно бунтуващият се Варсанов (вляво) е на път да настрои срещу себе си и приятеля си Митко Полицая
Монтана. Необичайно висока популация на кърлежи и бълхи има в Монтана. По тази причина са се увеличили случаите на лаймска болест в града, съобщи кмет...