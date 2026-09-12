Пеевски: Спасяването на българските евреи е пример за национална смелост
Лидерът на ДПС зове да бъдем на висотата на историята, в името на бъдещето
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Лидерът на ДПС зове да бъдем на висотата на историята, в името на бъдещето
Американският историк Фредерик Б. Чери предлага прецизен анализ на събитията от Втората световна война
Проф. Михаел Бар-Зоар е на път да заеме президентския стол в Йерусалим
Отбелязваме Деня на спасението. Днес се навършват 73 години от спасяването на българските евреи. Европейската общност почита и паметта на евреите от М...
Изложба "Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности във Варна, Русе и Шумен" организират съвместно Регионалният исторически музей в Кюстенди...
София. Еврейската общност в България отбелязва годишнината от спасяването на българските евреи - 10 март. По повод Деня на спасението ще се състои въ...