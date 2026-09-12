Голяма промяна с амфитеатъра в София
Приключи 20-годишна сага с артефакта от времето на Сердика
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Приключи 20-годишна сага с артефакта от времето на Сердика
Ето кои са новите членове на борда
София. Американската „Сити груп" ще спасява Българският енергиен холдинг от заема от 250 млн. евро за АЕЦ „Белене". Банката е избрана за консултант за...