Шефът на гимнастиката похвали Варна
Големи аплодисменти от президента на Световната федерация Бруно Гранди белязаха втория ден от Световната купа по спортна гимнастика и аеробика във Вар...
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Големи аплодисменти от президента на Световната федерация Бруно Гранди белязаха втория ден от Световната купа по спортна гимнастика и аеробика във Вар...