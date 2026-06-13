Приключи седмото издание на "Научи се да караш ски"
Седмото поредно издание на проекта на Българска федерация ски "Научи се да караш ски" приключи днес с финално състезание в Боровец. И тази година про...
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Седмото поредно издание на проекта на Българска федерация ски "Научи се да караш ски" приключи днес с финално състезание в Боровец. И тази година про...