Маслото от биорози до 7000 евро за кг
Плащат по 70 ст. на берачите, дестилериите изкупуват цвета по 2,70 лв. Важното е България да държи цена не по-малка от 4500 евро за кг, казва доц. Ге...
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Плащат по 70 ст. на берачите, дестилериите изкупуват цвета по 2,70 лв. Важното е България да държи цена не по-малка от 4500 евро за кг, казва доц. Ге...