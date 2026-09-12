Биолчев събра на прапремиера
Четвъртото издание на "Амазонката на Варое" препълни салона на БАН Ректорите на почти всички университети у нас, председателят на БАН академик Стефан...
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Четвъртото издание на "Амазонката на Варое" препълни салона на БАН Ректорите на почти всички университети у нас, председателят на БАН академик Стефан...
"Това е комично мечтание в миналото, една шега с натрупаната митология и по-точно - с желанието ни да виждаме величието там, където го няма, и да не у...
Разкази, писани през последните 40 години, събра в "Книга за художника" Боян Биолчев. Много от тях са публикувани на страниците на "Стандарт". Томчето...