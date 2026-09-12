Джъстин Бийбър с опасно заболяване, отменя концерти
Той публикува видео в Инстаграм, на което показва, че половината му лице е парализирано
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Той публикува видео в Инстаграм, на което показва, че половината му лице е парализирано
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