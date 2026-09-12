Скандално! Македонски лидер сравни бг позицията с руската агресия в Украйна
Според Християн Мицкоски няма шанс ветото на България по отношение на началото на преговорите с ЕК
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Според Християн Мицкоски няма шанс ветото на България по отношение на началото на преговорите с ЕК
Стара Загора. "Български пощи" планират над 3,3 млн. лв. печалба за тази година. Това заяви шефът им Валентин Петков при откриването на офис на "Булпо...
Минималната работна заплата в пощите става 340 лв.