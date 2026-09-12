Европа пускаше хора, печелещи от чуждо страдание
Кадрите с отчаяните бежанци в Гърция ще потиснат всеки, който носи капка човечност в сърцето си. Европа не се държа по най-добрия начин в тази криза....
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Кадрите с отчаяните бежанци в Гърция ще потиснат всеки, който носи капка човечност в сърцето си. Европа не се държа по най-добрия начин в тази криза....
Анализ-прогноза на агенция "Стратфор" за развитието на Европа през второто тримесечие на 2016 г.(По БГНЕС) Миграционната криза Със затоплянето на вр...
Вътрешният министър Румяна Бъчварова заяви, че се забелязва спад на бежанския натиск върху България. Вицпремиерът говори по време парламентарния блиц-...