Чешмите пресъхнаха в Шумен и Плевен. Причината
В единият град дейностите трябва да приключат до 24 часа, а в другия кризата се задълбочава в
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В единият град дейностите трябва да приключат до 24 часа, а в другия кризата се задълбочава в
Има промяна у децата
Придържането към правилно хранене е от изключително значение
Снима се смело без никакви ъпгрейди
90 000 домакинства са без ток
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С отнето свидетелство за управляване на автомобил е
НАТО няма планове да изпраща сухопътни сили срещу "Ислямска държава" в Сирия, заяви генералният секретар на организацията Йенс Столтенберг. "Конфликтъ...
Париж. От 2001 г. насам, на 6 февруари във Франция и франкофонските страни се отбелязва Световният ден без мобилни телефони, иницииран от френския пис...