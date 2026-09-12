Дрейк с цели 8 номинации за наградите BET
Рапърът Дрейк за пръв път се сдоби с цели 8 номинации за наградите BET (Black Entertainment Television) за хип-хоп, предаде Асошиейтед прес. Хитовете...
Следете всички новини, анализи и коментари за Bet. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Рапърът Дрейк за пръв път се сдоби с цели 8 номинации за наградите BET (Black Entertainment Television) за хип-хоп, предаде Асошиейтед прес. Хитовете...
Фарел Уилямс взе две от наградите BET (Black Entertainment Television), които бяха раздадени тази нощ. Фарел бе обявен за най-добър R'n'B/поп изпълнит...
RnB-дивата Бионсе, съпругът й рапърът Джей Зи, и канадската сензация Дрейк получиха по 5 номинации за наградите BET (Black Entertainment Television),...