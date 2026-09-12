Националния археологически музей ще проведе екскурзоводска беседа
Тя е посветена на постоянната експозиция на музея
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Тя е посветена на постоянната експозиция на музея
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