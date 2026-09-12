Католиците в траур. Бившият папа почина
Издъхна в манастира Mater Ecclesiae във Ватикана
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Издъхна в манастира Mater Ecclesiae във Ватикана
Събщението е от папа Франциск
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Рим. Деветнадесет нови кардинали бяха назначени от папа Франциск на специална церемония в Рим. Това съобщи Би Би Си. По-голямата част от кардинали...