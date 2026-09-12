Примката се затяга! Нови доказателства по аферата "Джейхан" /ОБНОВЕНА/
Прокурорите предоставиха на съдебния състав и на защитата дешифрирани разговори от аудио и видеозаписи
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Прокурорите предоставиха на съдебния състав и на защитата дешифрирани разговори от аудио и видеозаписи
Прокуратурата, Антикорупционната комиися и ГДБОП заковаха с желедни доказателства Джейхан Ибрямов
Разпитват го в 7. РПУ
Деребеят на Доган може да остава повече от 24 часа в ареста
Ибрямов е получил 100 000 лева от бизнесмена М.Т. на обществен паркинг на голяма хранителна верига
Задържан е в момент на получаването на белязани пари за купуване на гласове
Джейхан Ибрамов е "закован с железни доказателства", подчертаха антимафиоти
Полицейски служители, работели в СДВР, са задържани след изнудване на гражданин от Перник. Днес тримата ще бъдат привлечени към наказателна отговорнос...
Лара държана в луксозна вила край София