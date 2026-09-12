Дадоха зелена светлина за продажбата на bauMax
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е разрешила продажбата на българското поделение на австрийската компания bauMax на българското дружество "Х...
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Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е разрешила продажбата на българското поделение на австрийската компания bauMax на българското дружество "Х...
Собственици на магазини за килими придобиват 8 обекта от типа "направи си сам"
Букурещ. Австрийската компания bauMax продава 15-те си магазина от типа „направи си сам" в Румъния на френската група Adeo, съобщават от компанията....