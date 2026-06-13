Църквата почита Баташките мъченици
Българската православна църква отбелязва паметта на светите Баташки мъченици. В тази връзка днес в страната ще има няколко събития, организирани с Общ...
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Българската православна църква отбелязва паметта на светите Баташки мъченици. В тази връзка днес в страната ще има няколко събития, организирани с Общ...