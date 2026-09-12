Отново код "червено" заради Бардарбунга
Рейкявик. Исландия отново обяви червен код заради вулката Бардарбунга, който изригна отново тази сутрин. Това е кода за най-сериозна опасност, затова...
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Рейкявик. Исландия отново обяви червен код заради вулката Бардарбунга, който изригна отново тази сутрин. Това е кода за най-сериозна опасност, затова...
Исландия обяви най-високия червен код за опасност за въздушния трафик заради активността на вулкана Бардарбунга, съобщи Нова телевизия. Местната мете...
Рейкявик. Повишен е рискът от изригване на исландския вулкан Бардарбунга, метеоролозите регистрират магмено движение, съобщи ВВС. Оранжев код е обявен...