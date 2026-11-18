Проблем с парите. Българинът посегна на най-милото
Всеки трети няма заделени средства за черни дни
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Всеки трети няма заделени средства за черни дни
Страхът от Кремъл стигна до спестяванията. €24,4 млрд. изчезнаха от банковата система за седем месеца
Нашите банки са свръхликвидни и се чудят къде да намерят място на парите, за да работят, каза Менда Стоянова Данъкът върху лихвите върху банковите де...